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Эксперты объяснили резкий рост спроса работодателей на многозадачность

HR-специалист Лоикова: троекратный спрос на многозадачность объясняется кризисом

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Троекратный рост спроса на многозадачных сотрудников в России объясняется тем, что в кризисные времена компании стремятся оптимизировать штат, сохраняя ценные кадры, считает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. В такое период руководство компаний выбирает работников со смежными навыками, объяснила она в беседе с телеканалом «360».

Это явление эксперт объяснила на примере маркетинга и продаж – часто сотрудники могут отвечать за оба эти направления.

«Многозадачность получает большой спрос в кризисное время, когда компании не могут позволить себе расширить штат и им нужно за условно небольшие суммы <...>. Зарплата может быть вполне хорошая», — пояснила эксперт.

Помимо повышения окладов компании часто выплачивают премии, вводят поощрения за успехи, добавила Лоикова.

«Одно дело платить две зарплаты и налоги, другое — одну плюс налоги, но привязанную, например, к KPI, — подчеркнула она. — Компаниям важен результат, за который они готовы платить и платить достойно».

Также работодатели стремятся сохранить кадры, которые временно не задействованы, но являются важными для фирмы. К примеру, так делают во время сокращения заказов. Таким работникам стараются найти применение в смежных сферах, чтобы заполнить их рабочее время, и сотрудники чувствовали свою востребованность.

Напомним, недавнее исследование показало, что в компаниях втрое вырос спрос на сотрудников с многозадачностью. Эксперты считают, что это связано с нехваткой рабочей силы и рекордно низкой безработицы в России, указывают эксперты.

Экономист ранее заявил, что рекордно низкая в России безработица грозит замедлением темпов экономического роста.

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