Три судна столкнулись в Керченском проливе во время шторма. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столкнулись корабли «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5».

Стало известно, что «Матрос Шевченко» пытался выйти в море из порта Кавказ, но управлять им было почти невозможно. Из-за сильного ветра корабль столкнулся с «Матросом Позыничем». После этого оба судна налетели на теплоход «Кавказ-5», который еще не успел набрать скорость, чтобы увернуться от удара.

Тем не менее спустя 20 минут кораблям удалось разойтись на безопасное расстояние. В результате инцидента никто не пострадал.

На Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Пострадали десятки людей. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды.

Ранее стало известно, что почти 2 млн россиян остались без света из-за шторма на юге страны.