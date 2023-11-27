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Восстановлено движение поездов на Черноморском побережье

В РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье

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Илья Наймушин/РИА Новости

РЖД смогли восстановить движение поездов на Черноморском побережье, однако в настоящий момент в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги», — говорится в публикации.

В РЖД добавили, что на участке ТуапсеАдлер пришлось отменить 21 пригородный поезд и сократить маршрут еще шести поездов.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что вода в Крыму начнет уходить к концу 27 ноября.

Накануне Минэнерго России сообщало, что неблагоприятные погодные условия оставили без электричества почти 2 млн человек на юге России.

В настоящее время на всей территории Крымского полуострова и Кубани действует штормовое предупреждение, а скорость ветра местами достигает 35 м/с. Пик непогоды может прийтись на временной промежуток с 21:00 до полуночи.

Ранее в Крыму был введен режим ЧС.

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