В Нидерландах рассказали про передачу скифского золота Украине

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил факт передачи золота скифов Украине. Об этом пишет РИА Новости.

До этого скифское золото привезли на Украину, а местные таможенники приступили к оформлению ценностей.

Как добавили в Университете Амстердама, курирующем музей Алларда Пирсона, в октября коллекция прошла независимую проверку, ее упаковали в соответствии с музейными правилами.

Коллекция скифского золота, содержащая уникальные артефакты, находилась в Нидерландах с 2014 года. В августе 2014 года было принято решение не передавать коллекцию ни Крыму, ни Украине. Но летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге заявил, что золото скифов готовится к отправке на Украину. В октябре крымские музеи сообщали о планах продолжить судиться за право на него.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию со скифским золотом.