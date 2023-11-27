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Пожилой женщине увеличили грудь и сделали подтяжку ягодиц против ее воли

Mirror: пожилой американке по ошибке увеличили грудь и сделали подтяжку ягодиц

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Пожилая американка проснулась после операции и c удивлением обнаружила, что ей увеличили грудь и сделали подтяжку ягодиц, пишет Mirror. Женщина уверяет, что хирурги должны были сделать другую процедуру.

Кимберли МакКормик из Вашингтона шесть лет назад успешно перенесла операцию по снижению веса, которую проводили в Мексике. В октябре 2023 года 65-летняя женщина снова обратилась за помощью к врачам клиники, чтобы удалить обвисшую кожу на руках, бедрах и животе после похудения.

Очнувшись после операции, Кимберли увидела, что ей увеличили грудь и сделали подтяжку ягодиц, хотя она об этом не просила. Выяснилось, что хирург не смог удалить лишнюю кожу в области подмышек и на бедрах пациентки, поэтому решил исправить ситуацию таким путем.

Кроме того, МакКормик выставили дополнительный счет в размере $2500, потому что операция проводилась дольше, чем планировалась изначально. Теперь женщина думает о том, чтобы удалить импланты.

«Они не заживают и очень большие», — жалуется американка.

В клинике пока не прокомментировали ситуацию с Кимберли.

Ранее врач рассказала, в каких случаях рекомендуется уменьшить грудь.

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