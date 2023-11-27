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Иностранный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани

Самолет «Белавиа» на пути в Стамбул экстренно сел в Астрахани

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Shutterstock

Самолет авиакомпании «Белавиа» незапланированно сел в Астрахани. Об этом сообщает перевозчик в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в салоне воздушного судна, которое следовало из Минска в Стамбул. Одной из пассажирок стало плохо, поэтому командир судна принял решение о посадке на запасном аэродроме по пути следования.

В результате самолет приземлился в аэропорту Астрахани. Женщину передали медикам. Спустя полтора часа самолет вылетел из российского города и направился в Стамбул. С пассажиркой в аэропорту остались сопровождающие.

Представители авиакомпании извинились за вынужденную посадку и пожелали женщине здоровья.

Ранее на Урале сотрудники аэропорта отказались принимать багаж женщины с младенцем.

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