Иностранный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани

Самолет авиакомпании «Белавиа» незапланированно сел в Астрахани. Об этом сообщает перевозчик в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в салоне воздушного судна, которое следовало из Минска в Стамбул. Одной из пассажирок стало плохо, поэтому командир судна принял решение о посадке на запасном аэродроме по пути следования.

В результате самолет приземлился в аэропорту Астрахани. Женщину передали медикам. Спустя полтора часа самолет вылетел из российского города и направился в Стамбул. С пассажиркой в аэропорту остались сопровождающие.

Представители авиакомпании извинились за вынужденную посадку и пожелали женщине здоровья.

Ранее на Урале сотрудники аэропорта отказались принимать багаж женщины с младенцем.