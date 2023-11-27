Десятки судов не могут попасть в порт Новороссийска из-за шторма

Порядка 40 судов ожидают захода в порт Новороссийска в акватории Черного моря, однако не могут попасть в гавань из-за шторма. Такие данные приводит сервис для отслеживания судов Marinetraffic.

По информации сервиса, всего у черноморского побережья простаивают порядка 70 судов, многие из которых направляются либо в Тамань, либо в Новороссийск.

До этого сообщалось, что «Транснефть» остановила работы по отгрузке нефти в Новороссийске из-за шторма. По словам представителя компании, простой может продлиться до конца месяца.

В настоящее время на всей территории Крымского полуострова и Кубани действует штормовое предупреждение, а скорость ветра местами достигает 35 м/с. Пик непогоды может прийтись на временной промежуток с 21:00 до полуночи.

Ранее сообщалось, что в Севастополе готовятся ввести режим ЧС.