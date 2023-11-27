Собаководам рассказали, как научить питомца выражать просьбы

Чтобы научить собаку выражать просьбы, важно выдавать питомцу желаемое в тот момент, когда он четко обозначает, чего хочет. Об этом в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, предмет или действие нужно обозначать конкретным словом, тогда животное быстрее запомнит его.

«Чтобы научить собаку сообщать вам, что она хочет попить, всякий раз, когда она подходит к миске с водой и касается ее, вы произносите вслух «Пить» и доливаете воду. Постепенно собака привыкнет к тому, что слово «Пить» обозначает именно воду в миске, и когда она захочет пить, надо подойти к миске и потыкать ее», — рассказал Голубев.

Он добавил, что если перед прогулкой давать собаке в зубы ошейник, через какое то время пес сам возьмет его, услышав слово «Гулять».

До этого Голубев назвал плюсы и минусы совместного сна с собакой. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

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