В Грузии запретили выезд в РФ через КПП «Ларс» из-за погоды

В Грузии запретили выезд в РФ через КПП «Ларс» из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Северной Осетии.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:10 27 ноября 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Краснодарском крае сообщили о массовой задержке поездов.

Уточняется, что движение поездов остановлено на побережье Краснодарского края, задерживаются порядка 50 пассажирских составов.

Синоптик Шувалов при этом предупредил о скором возвращении мощного шторма в Крым и на Кубань. Предстоящей ночью и завтра днем, по его словам, скорость ветра составит 10-15 метров в секунду. Однако позднее погода вновь испортится, ветер усилится.

Ранее Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за непогоды.