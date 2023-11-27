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Синоптик спрогнозировал скорое возвращение мощного шторма в Крым и на Кубань

Синоптик Шувалов: мощный шторм накроет Крым и Кубань 29 ноября

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В ночь на 29 ноября в Крым и на Кубань вернутся мощный шторм и сильный ветер. Циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Порывы ветра, по его словам, будут достигать 25-28 метров в секунду и сопровождаться осадками.

«У жителей юга России сегодня и завтра передышка после сильного ветра, мощного шторма, деревопада и всех сопутствующих этому явлений», — сказал Шувалов в интервью НСН.

Предстоящей ночью и завтра днем, по его словам, скорость ветра составит 10-15 метров в секунду. Однако позднее погода вновь испортится, ветер усилится.

«В ночь со вторника на среду с подходом нового южного циклона опять усиление ветра, который затронет в основном Крым, Кубань, Запорожскую область, ДНР и ЛНР. Опять будут порывы ветра до 25-28 метров в секунду, осадки», — рассказал синоптик.

Напомним, вчера вечером на Крым и южные регионы России обрушился мощный ураган, порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В результате полмиллиона жителей региона остались без света, есть пострадавшие. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Москвичам ранее пообещали температурные горки и приход южного циклона.

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