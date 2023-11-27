В Уфе две девушки выпрыгнули в окно, спасаясь от огня в квартире

В Уфе из-за сильного пожара в жилом доме эвакуировали 12 человек, две девушки выпрыгнули из окна квартиры до приезда пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

27 ноября пожар разбудил жителей пятиэтажки на улице Степана Халтурина. По предварительной информации, возгорание произошло на лестничной площадке второго этажа, но вскоре огонь перекинулся на деревянную входную дверь одной из квартир. Она быстро выгорела, и пожар начался уже внутри жилого помещения.

«Все имущество сильно повреждено огнем. У остальных квартир повреждены входные металлические двери, а в одной из квартир от большой температуры через дверь воспламенилось имущество на площади 3 кв. метра», — отмечается в публикации.

Спасатели помогли выбраться из задымленного дома 10 взрослым, двум детям и одной кошке. Однако до приезда пожарных со второго этажа выпрыгнули две девушки, 17 и 18 лет. Они обе получили травмы позвоночника и были госпитализированы. Медики «скорой» помогли на месте пятерым жильцам, от госпитализации они отказались.

«Ликвидировали пожар 25 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России», — заключили представители ведомства.

Ранее шестилетний мальчик испугался пожара и выпрыгнул из окна в Подмосковье.