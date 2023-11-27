В Севастополе готовятся ввести режим ЧС

Власти Севастополя планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за штормового ветра. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на совещании городского правительства.

По его словам, погода нанесла серьезный ущерб городу. В связи с этим чиновник попросил подготовить заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, на котором будет объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации регионального значения.

В этот же день глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что принял указ о введении на полуострове режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне неблагоприятных погодных условий.

Вечером 26 ноября ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду. Из-за подтоплений на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничили движение.

27 ноября в Крыму был объявлен выходным. По данным МЧС, в результате шторма четыре человека пострадали, еще один числится пропавшим без вести. В Евпатории и Сакском районе были эвакуированы более 300 человек, из них — 43 ребенка.

Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.