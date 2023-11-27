Москвичам пообещали температурные горки и внезапный приход южного циклона

Очередной южный циклон нагрянет в Москву в ближайшее время, столицу на этом фоне ожидают резкие перепады температур. Такой прогноз в беседе с телеканалом «360» озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температурные горки и очередной южный циклон [придут в Москву]», — отметил он.

Так, сегодня жителей столицы ждет дождь со снегом и до 2 градусов тепла, а завтра, 28 ноября, уже заметно похолодает. Температура воздуха будет колебаться от 4 до 7 градусов ниже нуля, утром столбик термометра опустится до 15 градусов мороза. Осадков при этом не ожидается, отметил Шувалов.

В среду, по его словам, циклон начнет подниматься и краем заденет город.

«Поэтому снег будет на целый день, температура при этом тоже повысится, но это, скорее, относится к категории ослабления морозов. В течение дня будет до -5 градусов», — рассказал синоптик.

29 ноября, по его прогнозу, в столице выпадет максимум 6-7 см снега. Осадки ожидаются и в первый день зимы. В выходные температура воздуха вновь опустится, не исключено, что морозы достигнут 18 градусов ниже нуля, что позволит Москве побить очередной температурный рекорд сезона.

Напомним, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее сообщал, что на этой неделе в Москве после кратковременной оттепели начнут крепчать морозы, ожидается мокрый снег с дождем.

В Гидрометцентре такую погоду назвали «нескучной», подчеркнув, что в столицу на этой неделе придут «январские морозы».