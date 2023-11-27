В Москве начал работу юбилейный Всемирный Русский Народный Собор

В Москве начал работу юбилейный, XXV Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС). Об этом сообщает Tsargrad.tv. В понедельник, 27 ноября, ВРНС пройдет в храме Христа Спасителя и на нескольких других площадках. Главным событием второго дня станет пленарное заедание, на котором выступит президент России Владимир Путин.

«Все залы заполнены до отказа. Интерес к событию очень высок», — передает корреспондент телеканала.

ВРНС объединит 11 секций, в том числе идеологическую, образовательную, демографическую, военную, экономическую, миграционную, международную, молодежную и др.

22 ноября 88-е отделение Всемирного Русского Народного Собора начало работу в Великом Новгороде. Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отмечал, что именно на Новгородской земле завершается соборное объединение страны.

В ноябре отделения ВРНС также открылись в Республике Адыгея и в Ингушетии.

Ранее Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей.