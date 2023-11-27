Сильнейший шторм обрушился на черноморское побережье

«Шторм века» обрушился на черноморское побережье, скорость ураганных ветров достигает 35 метров в секунду. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на синоптиков.

Местные власти призывают жителей и туристов оставаться в безопасности, избегать пребывания на открытых территориях и проявлять максимальную осторожность. Несмотря на предупреждения, некоторые продолжают купальный сезон.

Оперативный штаб Краснодарского края прогнозирует снегопад в Сочи и волнение на море в приморской зоне.

До этого мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза в Краснодарском крае.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, приходится на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

Ранее суда перестали выходить в акваторию Сочи из-за шторма.