В Москве мужчина купил и пожарил кусок мяса с крупной иглой внутри

В Москве мужчина отправился в полицию после того, как съел опасный стейк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин заказал два стейка, один из которых оказался обычным. Когда мужчина начал жарить второй, то заметил крупную иглу размером около трех сантиметров.

После этого покупатель вернул товар в магазин. О том, пояснили ли ситуацию в организации, не сообщается. Тем не менее мужчине вернули деньги за товар. Сам москвич после этого обратился в полицию.

Попадание иглы в организм может закончиться серьезным вмешательством медиков. Так, ранее в Чувашии женщина проглотила швейную иглу во время занятий рукоделием. Предмет прошел сквозь стенку желудка и вонзился в левую долю печени.

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