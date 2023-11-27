Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина купил и пожарил кусок мяса с крупной иглой внутри

В Москве мужчина нашел иглу размером около трех сантиметров в купленном стейке

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

В Москве мужчина отправился в полицию после того, как съел опасный стейк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин заказал два стейка, один из которых оказался обычным. Когда мужчина начал жарить второй, то заметил крупную иглу размером около трех сантиметров.

После этого покупатель вернул товар в магазин. О том, пояснили ли ситуацию в организации, не сообщается. Тем не менее мужчине вернули деньги за товар. Сам москвич после этого обратился в полицию.

Попадание иглы в организм может закончиться серьезным вмешательством медиков. Так, ранее в Чувашии женщина проглотила швейную иглу во время занятий рукоделием. Предмет прошел сквозь стенку желудка и вонзился в левую долю печени.

Ранее в Подмосковье врачи удалили у семилетней девочки рог на лбу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий