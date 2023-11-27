Московские аэропорты десятки раз закрывали взлетные полосы на уборку из-за снега

Аэропорты Москвы 26 раз закрывали из-за снегопада взлетно-посадочные полосы на очистку из-за мощнейшего снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«По состоянию на 6 часов утра по московскому времени столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток силами аэродромных служб», — сообщили в пресс-службе.

При этом подмосковный аэропорт «Жуковский» в данный момент остается закрытым с шести часов утра. На фоне ухудшения погодных условий были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов, а еще 26 рейсов были задержаны для дополнительной противообледенительной обработки самолетов.

До этого Дептранс Москвы предупредил о затрудненном движении на дорогах столицы.

По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в воскресенье вечером ожидается «черная» метель в Москве. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а за сутки выпадет до 26,5 миллиметра осадков, что составляет 50% от обычной месячной нормы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.