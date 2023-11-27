В Краснодарском крае сообщили о массовой задержке поездов

На Кубани приостановлено движение поездов из-за непогоды, задерживаются 50 составов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что движение поездов остановлено на побережье Краснодарского края, задерживаются порядка 50 пассажирских составов.

До этого сильный ветер вызвал падение сотен деревьев в Краснодарском крае.

Оперативный штаб Краснодарского края предупреждает жителей региона об опасности нахождения на улице во время опасной погоды — сейчас на территории Кубани действуют семь штормовых предупреждений.

Ранее мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае.