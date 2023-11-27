Воробьев прокомментировал ситуацию на дорогах в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ситуация на дорогах в области остается крайне сложной после самого сильного снегопада за последние 40 лет. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам чиновника, самая тяжелая ситуация на дорогах сейчас в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске, куда для борьбы со снегом перебрасываются дополнительные силы.

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тысячи человек, больше 2 тысяч единиц техники. <..> Местами вместе со снегом идет дождь. На тротуарах и дорогах быстро образуется гололед», — рассказал Воробьев.

До этого сообщалось, что снегопад оставил без связи полмиллиона человек в ДНР.

Сообщается, что вечером 26 ноября без света были 20,5 тыс. человек, а уже утром 27 ноября на территории ДНР оказались обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, что лишило напряжения 525 тыс. человек.

Ранее в Киеве ограничили въезд фур и грузовиков из-за снегопада.