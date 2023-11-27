В одной из областей Украины обесточены 437 населенных пунктов

В Полтавской области Украины в связи с непогодой обесточены 437 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель государственной администрации Полтавской области Филипп Пронин, передает Klymenko Time.

«Из-за непогоды обесточены 437 населенных пунктов», — говорится в публикации.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что почти 200 тыс. абонентов остались без электричества в городе из-за непогоды. По словам главы Донецка, в настоящий момент все ремонтные бригады города работают в усиленном круглосуточном режиме.

До этого глава администрации города Саки в Крыму Александр Овдиенко сообщал, что порядка 68 тыс. абонентов и не менее 100 тыс. человек остаются без электричества в городе Саки в Крыму.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Более полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, а более 200 жителей Евпатории были эвакуированы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.