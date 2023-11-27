Десятки авиарейсов задержаны или отменены в Москве

Более 45 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

По информации на 7:50 (мск) в Шереметьево задержаны 13 рейсов, два отменены, во Внуково задержаны 14 рейсов и три отменены, в Домодедово задержаны 13 рейсов и три отменены.

«Данные предоставлены аэропортами», — указывает сервис.

Накануне сообщалось, что в связи со снежной метелью движение на дорогах российской столицы стало затруднено, а некоторые грузовики застряли на проезжей части.

Гидрометцентр предупреждал об опасной погоде в европейской части России 27 ноября. В Северо-Западном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии сильный снег, метель и гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.