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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части РФ 27 ноября

Вильфанд: во всех регионах ЦФО прогнозируются снег, гололед и ветер до 15-20 м/с

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Maxim Shemetov/Reuters

В большинстве регионов европейской части России 27 ноября ожидается опасная погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как заявил Вильфанд, понедельник будет опасным и тревожным не только в Москве, но и в целом на европейской части России.

В Северо-Западном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии сильный снег, метель и гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах, предупредил он.

Во всех регионах ЦФО прогнозируются сильный и мокрый снег, снежные заносы, гололед, гололедица и ветер до 15-20 м/с, отметил синоптик.

Кроме того, сильный снег и ветер до 13-18 м/с ожидается в Астраханской и Волгоградской областях. В Крыму будут дожди и мокрый снег, ветер до 35-40 м/с в горах. В Ростовской области и Ставрополье — порывы ветра до 24-28 м/с. В Краснодарском крае, по его словам, опасная погода будет наблюдаться 27–29 ноября.

Снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и гололедица, по его прогнозу, ожидается в Пермском крае, Кировской области и Татарстане.

26 ноября мощный ураган обрушился на Крым. Почти полмиллиона человек остались без света.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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