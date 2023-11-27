Губернатор Севастополя сообщил о начале эвакуации горожан из подтопленных домов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о начале эвакуации из-за начавшегося подтопления жилых домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, он поручил всех пострадавших от стихии разместить в местном пансионате «Лазурь».

«Ситуация следующая: Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них 2 детей (3 и 9 лет)», — заявил Развожаев.

Он указал, что в пансионате будут размещены пять человек, остальных приняли родственники.

По Качинскому шоссе из подтопленных домов были эвакуированы четыре человека. В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже осуществляется эвакуация. Людей разместят в пункте временного размещения, организованном в доме культуры, добавил губернатор.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.