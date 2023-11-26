ЗАЭС отключили от основной линии электроснабжения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило на своем сайте, что Запорожская АЭС 26 ноября была отключена от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ.

«На станции заявили, что линия ремонтируется, но неизвестно, когда ее снова подключат», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, причиной отключения стало короткое замыкание примерно в 100 км к северу от станции, которое произошло около 11.30 мск.

В настоящее время ЗАЭС полагается на запасную линию в 330 кВ, чтобы обеспечивать свои нужды, включая охлаждение реакторов.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские войска никогда не размещали тяжелое вооружение по типу танков и артиллерии на Запорожской АЭС, в чем могли убедиться инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров станции.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.