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Аэромобильную группировку МЧС направили в подтопленный район в Крыму

МЧС России: аэромобильная группировка направлена в подтопленный район Евпатории

Аэромобильную группировку направили в подтопленный район Евпатории. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Аэромобильная группировка МЧС направлена в подтопленный район Евпатории. На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС», — говорится в публикации.

Также в ведомстве сообщили о перекрытии участка автодороги Евпатория-Саки, на участке от 44 до 54 км.

«Объехать можно через села Вересаево, Рунное, Охотниковое, Лесное Сакского района», — добавили в МЧС.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.

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