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В Госдуме заявили о необходимости создания алиментного фонда

Депутат ГД Останина: в России накопилось 150 млрд долгов по алиментам

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо создать государственный алиментный фонд, гарантирующий выплаты на детей со стороны разведенных родителей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

«Государство должно (…) принять закон об алиментном фонде. Государство выплачивает ежемесячно не ниже прожиточного минимума ребенку в субъекте федерации, а с этого отца — уже судебные приставы. Вот тогда уже они зашевелятся. Тогда они будут искать этого папашку и взимать с него деньги», — отметила Останина.

По ее мнению, создание такого фонда подтолкнеёт людей к погашению задолженности, так как они будут должны не своим женам и мужьям, а государству.

По словам Останиной, сейчас в России накопилось около 150 млрд рублей долгов по алиментам, а судебные решения по взысканию зачастую не исполняются.

С августа 2023 года взыскивать алименты с бывших супругов могут не только матери, но и отцы, фактически осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

5 октября сообщалось, что в Госдуме рассмотрят проект о создании реестра должников по алиментам.

Ранее сообщалось, что число жалоб на неуплату вторым родителем алиментов выросло на 26%.

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