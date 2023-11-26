Глава Подольска подтвердил факт падения частей беспилотника в Подмосковье

Оперативные службы подтвердили факт падения частей беспилотного летательного аппарата на территории населенного пункта Луковня недалеко от Подольска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Подольска Григорий Артамонов.

Он отметил, что беспилотник сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) при подлете к Москве.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сформирован штаб по выяснению всех деталей произошедшего», — написал Артамонов.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого сообщалось, что над Тульской областью был сбит четвертый беспилотный летательный аппарат за утро 26 ноября.

По данным Министерства обороны России, всего российские системы ПВО ночью и утром 26 ноября сбили больше 20 дронов Вооруженных сил Украины в ряде регионов РФ. Беспилотники перехватили над Московской, Брянской, Тульской, Смоленской и Калужской областями.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты возобновили работу после утренней атаки беспилотников.