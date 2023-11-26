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Аэропорты Москвы задержали около 30 рейсов

Аэропорты Москвы задержали 29 самолетов и отменили три рейса

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Shutterstock

В трех московских аэропортах задержали 29 самолетов и отменили три рейса утром 26 ноября. Такую информацию в 09:25 мск приводило «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержали 10 рейсов, а в «Шереметьево» — 11. В «Домодедово» задержали восемь самолетов, а еще три рейса были отменены.

До этого сообщалось, что над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями сбили 11 украинских беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов летела к российской столице. Позднее он сообщил, что еще один БПЛА был уничтожен над Подольском. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Как заявил глава Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 26 ноября российское ПВО сбило пять беспилотников в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений. Пострадавших нет.

Ранее в Москве из-за сильного снегопада отменили или задержали почти полсотни рейсов.

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