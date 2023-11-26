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На Тайване произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Ann Wang/Reuters

Остров Тайвань сотрясло землетрясение утром 26 ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на центральное метеорологическое бюро Тайваня.

По данным агентства, во время землетрясения в Тайбэе тряслись здания, но информации о каких-либо существенных повреждениях не поступало.

Эпицентр землетрясения находился у восточного побережья острова. Как уточнили в Геологической службе США (USGS), тряску зафиксировали в 07:11 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 26,9 км.

До этого сообщалось о землетрясении магнитудой 3,4, которое зафиксировали в центральной части острова Сахалин. Его эпицентр находился в 11 км от села Пильво, жители которого ощутили тряску. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 км.

А 19 ноября сразу два землетрясения магнитудой 4,7 с разницей в 2,5 часа произошли у побережья южных Курильских островов.

Ранее ученые выяснили, что афтершоки могут ощущаться спустя столетия после землетрясений.

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