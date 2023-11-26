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В Калужской области сбили несколько украинских беспилотников

Губернатор Шапша: средства ПВО сбили дроны в двух районах Калужской области

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух районах Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владисилав Шапша.

В публикации указано, что дроны заметили в небе над Жуковским и Дзержинским районами. При этом в данный момент на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил Шапша.

Ранее в России создали новый переносной комплекс для подавления беспилотников.

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