В Калужской области сбили несколько украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух районах Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владисилав Шапша.

В публикации указано, что дроны заметили в небе над Жуковским и Дзержинским районами. При этом в данный момент на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил Шапша.

Ранее в России создали новый переносной комплекс для подавления беспилотников.