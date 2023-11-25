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В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины

Меликов: в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек едут в пункты временного размещения. Об этом глава республики Сергей Меликов написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — сообщил он.

Меликов подчеркнул, что все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев, берет на личный контроль.

20 ноября Меликов на совещании по актуальным вопросам заявил, что Дагестан готов разместить на своей территории палестинских беженцев в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, в первую очередь женщин и детей. Глава республики подчеркнул, что помощь Палестине не должна ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. Кроме того, Меликов поручил правительству Дагестана оперативно проработать вопрос приема беженцев.

Ранее в Лондоне задержали более 30 пропалестинских протестующих.

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