В аэропортах Москвы задержали десятки рейсов

Порядка 30 авиарейсов задержаны и отменены в Москве вечером в субботу, 25 ноября. Это следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

По данным на 19:51 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержаны 15 рейсов, в Шереметьево задерживаются 8 рейсов. В Домодедово задержаны 6, еще 3 отменены. В аэропорту Жуковский задержаний и отмен рейсов нет.

Накануне сообщалось, что в Москве почти полсотни рейсов отменили или задержали из-за сильного снегопада.

До этого сообщалось о 38 задержанных и 12 отмененных рейсах, которые должны были вылететь из московских аэропортов. Причиной также стал снегопад.

Ранее в Сочи экстренно сел самолет Red Wings, летевший из Хургады в Жуковский.