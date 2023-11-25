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Медведь разгромил машину, украл конфеты и попал на видео

Daily Mail: в США медведь забрался в машину и украл конфеты

В национальном парке в штате Колорадо медведь-барибал разгромил припаркованный автомобиль. Косолапый почуял запах еды и украл из машины упаковку конфет. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Литлтон и попал на видео, которое сняли сотрудники национального парка. На кадрах ролика довольно крупный медведь сидит в разодранном салоне авто. Автор видео не побоялся открыть дверь и выпустить хищника, который быстро скрылся в лесу.

Выяснилось, что в машине лежала упаковка конфет, любопытный медведь мог почуять запах еды и залезть в салон. Зверь разорвал обшивку кресел и разбил приборную панель, животное также испражнилось на одно из сидений.

Ранее медведица с медвежатами едва не растерзала девушку во время пробежки в горах.

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