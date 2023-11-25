В Госдуме оценили необходимость принятия закона о домашнем насилии

Закон о борьбе с домашним насилием «ушел из повестки» вместе с авторами проекта, заявила «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат отметила, что не делит насильников по половому признаку и не видит разницы между насилием над женщинами, мужчинами и детьми.

«Он ушел из повестки вместе с авторами самих же инициатив. Я не знаю отличие в насилии над мужчинами, детьми, женщинами. Насилие само по себе — уже насилие, и нормы уголовного кодекса у нас позволяют привлечь к ответственности всех насильников. Будь то мужчина, будь то женщина, в любом случае, уголовное наказание, неотвратимость уголовного наказания носят обязательный характер», — сказала она.

Останина считает, что европейские ценности невозможно перенести на российскую «почву». Депутат добавила, что в стране существует дискриминация женщин, несмотря на реализацию их прав.

«Когда вы говорите о необходимости вынесения этой темы в отдельную плоскость, понимаете, следование европейским традициям, может, и хорошо, но у нас не получается их ценности перенести на нашу почву. Мы как-то выхватываем: давайте однополые браки мы не будем, а борьбу с семейным насилием будем. В октябре 1917 года, когда женщины у нас получили гражданские политические права, мы, наверное, единственное и первое государство на планете, которое смогло это реализовать, хотя до этого целых пять государств предоставили женщинам такие права. Сказать, что у нас сегодня женщины во всем равны с мужчинами, я такого не скажу. У нас есть дискриминация женщин и при трудоустройстве, и есть она у нас в политике тоже. Но я не делю насильников на мужчин и женщин. Вот как у преступников нет национальности, так и пола нет», — заключила она.

25 ноября в мире ежегодно отмечается День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 17 декабря 1999 года. В этот день в 1960 году в Доминиканской республике по приказу правительства сотрудники секретной полиции жестоко расправились с политическими активистками сестрами Мирабаль. Мероприятия 25 ноября направлены на привлечение внимания общества к проблеме насилия в отношении женщин.

В ноябре 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который должны были направить в Госдуму. Однако он так и не был внесен на рассмотрение парламента. Разработкой законопроекта занимались рабочие группы в Совете Федерации, Государственной думе и Совете по правам человека. В состав группы Госдумы вошли бывшие депутаты Оксана Пушкина, Татьяна Касаева, Василина Кулиева. Также за принятие законопроекта выступала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2020 году она сообщала, что Совфед вернется к доработке проекта после окончания пандемии коронавируса. Позже член рабочей группы СПЧ и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла, что закон может быть принят в конце 2021 года или в начале 2022 года.

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