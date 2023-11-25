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Путин наградил посмертно военкора «России-24»

Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «России-24» Бориса Максудова

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Павел Львов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, работавшего в зоне специальной военной операции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Максудов получил ранение 22 ноября в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Запорожской области. Врачи не смогли его спасти.

Журналист неоднократно выезжал в командировки в зону проведения СВО и был в составе пула сотрудников СМИ, освещающих работу силовых ведомств.

В начале октября Путин посмертно наградил херсонского чиновника.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Патлатого Юрия Васильевича, Херсонская область (посмертно)», — говорилось в тексте указа.

Ранее российским солдатам в Сирии вручили орден Суворова.

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