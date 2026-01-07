Размер шрифта
Стая собак едва не растерзала двухлетнего ребенка

В Индии восемь бездомных собак напали на двухлетнего ребенка
Shutterstock

В Индии ребенок пострадал от нападения стаи бездомных собак и чудом выжил. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 января, в округе Белгаум индийского штата Карнатака. По словам родственников жертвы, двухлетний Ахмед играл на улице около своего дома, когда на него внезапно набросились примерно 7-8 бездомных собак.

Животные потащили ребенка, нанеся множественные укусы по всему телу. Крики пострадавшего услышали соседи, отогнали псов и спасли малыша. В результате нападения мальчик получил серьезные травмы.

Ахмеда немедленно доставили в частную клинику, где он в настоящее время проходит лечение. Врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое, но стабильное.

По словам местных жителей, проблема бродячих собак в городе и его окрестностях в последние месяцы обострилась, однако власти практически не предпринимают никаких мер по этому поводу.

Ранее в Иркутской области ребенок попал в реанимацию после нападения уличных собак. 

