Лукашенко объяснил, из чего складывается защита страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защита Родины складывается из ответственности каждого человека за своих близких — прежде всего за семью и детей. Его слова приводит БелТА.

По мнению белорусского лидера, в стране есть те, кто готов идти впереди и защищать государство, однако каждому важно помнить о личных ценностях. Лукашенко отметил, что в любых сложных обстоятельствах человек должен оберегать святыни своей жизни — семью, детей и близких, и именно из этого личного выбора формируется общая защита Родины.

Глава государства также подчеркнул, что новогодние и рождественские праздники в Белоруссии прошли спокойно и под мирным небом. Он добавил, что для него и для людей в погонах этот период не был временем отдыха, поскольку, когда граждане расслаблены и сосредоточены на семье, на военных и верховного главнокомандующего ложится особая ответственность. При этом Лукашенко выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, а большинству белорусов после праздников предстоит вернуться к работе.

Ранее Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством Христовым.