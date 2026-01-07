Видео: минивэн согнул пополам авто на трассе в Подмосковье

На Дмитровском шоссе в Подмосковье минивэн согнул пополам авто при ДТП

На Дмитровском шоссе в Подмосковье произошло лобовое столкновение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, м. о. Дмитровский, Дмитровское шоссе, 93-й км», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что минивэн серебристого цвета столкнулся с легковым автомобилем. Удар пришелся на переднюю часть минивэна и левый бок легкового автомобиля. Из-за этого кузов легковой машины оказался согнут пополам.

До этого в Москве тяжелое ДТП с «Газелью» спасло пассажирку такси от домогательств водителя. Таксист привез пассажирку в глухое место с отсутствующей связью и домогался ее. В этот момент в такси сзади врезался грузовик.

Ранее на Сахалине поезд протаранил автомобиль.