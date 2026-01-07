Названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году

Радиостанция судного дня за 2025 год передала в эфир 357 сообщений

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По приведенной статистике, наибольшее количество сообщений «жужжалка» передала в июне — 49 посланий. На втором месте оказался февраль с результатом в 43 сообщения за месяц. Отмечается, что 38 посланий радиостанция передала в августе, 36 — в декабре. Замыкает пятерку март, в ходе которого в эфире прозвучало 34 зашифрованных сообщения.

Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

Кроме того, в отчете названы самые активные дни радиостанции в 2025 году. Так, 12 февраля «жужжалка» передала 25 сообщений, а 25 июня — 24 послания. По 15 раз радиостанция выходила в эфир 28 августа и 10 декабря.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Ее еще называют «жужжалкой», так как в основном она передает низкочастотный шум, похожий на жужжание, изредка прерываемое словами и музыкой. Некоторые пользователи интернета, которые отслеживают активность станции, считают, что она передает зашифрованные послания.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 21 минуту после наступления Нового года.