Немецкий канцлер Фридрих Мерц является угрозой для безопасности ФРГ. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель (на фото) в соцсети Х.

Вайдель отметила, что Мерц по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже выразил готовность содействовать усилиям по обеспечению перемирия на Украине и пообещал отправить немецкие Вооруженные силы на Украину, создавая угрозу военной конфронтации. При этом она обратила внимание, что он ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города.

«Этот канцлер является единственной угрозой безопасности для Германии», — написала она.

Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 6 января. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в стране многонациональных сил после окончания конфликта в рамках гарантий безопасности.

На пресс-конференции по итогам саммита Мерц заявил, что для мира на Украине придется идти на компромиссы. Канцлер подчеркнул, что «с упорством, реализмом и дальновидностью» будет сделано все возможное для достижения наилучшего возможного результата.

