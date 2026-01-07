Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Немецкий политик назвала имя человека, который угрожает безопасности Германии

Лидер АдГ Вайдель: Мерц является угрозой для безопасности Германии
Carsten Koall/Global Look Press

Немецкий канцлер Фридрих Мерц является угрозой для безопасности ФРГ. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель (на фото) в соцсети Х.

Вайдель отметила, что Мерц по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже выразил готовность содействовать усилиям по обеспечению перемирия на Украине и пообещал отправить немецкие Вооруженные силы на Украину, создавая угрозу военной конфронтации. При этом она обратила внимание, что он ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города.

«Этот канцлер является единственной угрозой безопасности для Германии», — написала она.

Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 6 января. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в стране многонациональных сил после окончания конфликта в рамках гарантий безопасности.

На пресс-конференции по итогам саммита Мерц заявил, что для мира на Украине придется идти на компромиссы. Канцлер подчеркнул, что «с упорством, реализмом и дальновидностью» будет сделано все возможное для достижения наилучшего возможного результата.

Ранее немецкий политик назвал причины ненависти Мерца к России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573505_rnd_5",
    "video_id": "record::fe8ff987-7a2f-403c-a6a1-99fa3642d487"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+