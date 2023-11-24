Россиянина осудили на 15 лет за растление девочек

В Калининграде 52-летнего местного жителя признали виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Следствие доказало, что подсудимый, используя вымышленное имя, вступал в переписку с девочками 10, 11, и 12 лет и отправлял им фотографии порнографического характера, а также сопровождал это непристойными сообщениями.

Также мужчина выложил в социальных сетях в открытый доступ видеоролик порнографического характера, которые снял и смонтировал сам.

«В судебном заседании К. вину признал частично, по факту изготовления и распространения порнографического видеофайла – полностью», — рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к 15 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и 10 месяцев.

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