Милонов заявил, что «Черная пятница» несет в себе нездоровый дух оголтелого консьюмеризма

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что его удивляет ажиотаж вокруг сезонных распродаж, которые носят название «Черная пятница». В разговоре с «Газетой.Ru» Милонов заявил, что скидки бывают в любое время года, но именно к традиции из Америки россияне относятся «оголтело».

«Само явление «Черная пятница» и ажиотаж, который вокруг него создается, кроет в себе нездоровый дух необоснованного оголтелого консьюмеризма. Скидки — это нормально. Просто «Черная пятница», в отличие от других сезонных скидок, подается как некое торжество, как некий праздник. Это вызывает недоумение. Неужели для нас таким важным событием является сезон тотальных, зачастую ложных распродаж? Надо, это, от этого термина уходить. Работать с крупнейшими игроками в этой области, чтобы они не использовали название «Черная пятница». Black Friday — это американская вещь. Пускай американцы с ней живут, им так нравится. Это не значит, что мы все должны копировать американские шаблоны поведения. День благодарения мы же, слава Богу, не скопировали. А «Черную пятницу» копируем», — сказал депутат.

Милонов считает, что названию «Черная пятница» не место в русском языке — это словосочетание он назвал американизмом.

«Вопрос не в том, что сезон распродаж — плохо. Это хорошо. Надо только попросить ретейлеров, чтобы они ставили для справки цены, которые были месяц назад на этот товар. Сейчас якобы скидки. А сколько стоила месяц назад эта вещь и сколько стоит сейчас? Это, конечно, будет большой облом и конфуз. Но это жульнические приемы торгашей, они такие по жизни, их невозможно перевоспитать. Но потребовать от них следовать неким культурным нормам, культурным стандартам российского общества стоит. Если мы уже уходим от излишних американизмов в нашем нашем языке, то «Черную пятницу» нужно признать одним из таких паразитарных лингвистических явлений и просто не использовать. Русский язык гораздо богаче, чем американский. Это вопрос не политики, это вопрос филологии», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали, как правильно совершать покупки в «Черную пятницу».