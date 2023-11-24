Кинолог рассказал, где и как приобрести собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в эфире «Радио 1» рассказал о правилах, которые важно соблюдать при покупке собаки. По его словам, проверенного заводчика можно найти на крупных кинологических выставках, а также через опытных собаководов.

«При общении с таким заводчиком, уточните как давно существует питомник, сколько в нем рождено собак. Можно уточнить, какие титулы есть у выпускников питомника, поинтересуйтесь как содержатся животные, чем их кормят. Покупать щенка лучше в месте, где он родился и вырос, так вы сможете оценить качество содержания собак», — посоветовал Голубев.

Перед покупкой собаки эксперт рекомендовал составить договор купли-продажи, в котором будут прописаны кличка щенка, согласно родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и, если собака чипирована, номер чипа. Также, по его словам, необходимо указать пол животного, породу, клички и номера родословных родителей.

Вместе с договором, по словам кинолога, на руки должны выдать ветеринарный паспорт с отметками о первичной вакцинации и датой обработки от паразитов, а также метрику щенка.

До этого Голубев назвал плюсы и минусы совместного сна с собакой. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

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