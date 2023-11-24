В Симферополе объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

25 и 26 ноября в Симферополе ожидаются сильные и очень сильные дожди 26 и 27 ноября усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. Скорость воздушного потока будет достигать 28-33 м/с.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что 27 ноября в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада.

Ожидается, что в этот день в Киеве произойдет «значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с». Приход зимней погоды приведет к снежным заносам и гололедице на дороге.

В Москве призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды, а также быть аккуратнее на съездах и подъемах с мостов и эстакад.

Ранее москвичей предупредили о снежной погоде и гололедице в пятницу.