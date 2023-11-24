Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Симферополе объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило в Симферополе штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра

close
100%
Главное управление МЧС России по Республике Крым

МЧС объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

25 и 26 ноября в Симферополе ожидаются сильные и очень сильные дожди 26 и 27 ноября усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный. Скорость воздушного потока будет достигать 28-33 м/с.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что 27 ноября в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада.

Ожидается, что в этот день в Киеве произойдет «значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с». Приход зимней погоды приведет к снежным заносам и гололедице на дороге.

В Москве призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды, а также быть аккуратнее на съездах и подъемах с мостов и эстакад.

Ранее москвичей предупредили о снежной погоде и гололедице в пятницу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий