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Польским дальнобойщикам поступают угрозы из-за блокировки КПП на границе с Украиной

РИА Новости: польским водителям на границе с Украиной угрожают расправой

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Из-за блокировки движения транспорта на границе с Украиной польские перевозчики стали получать угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Недавно и мне, и другим моим коллегам, которые стоят на границе, стали приходить сообщения в мессенджерах с различными угрозами», — рассказал один из польских водителей.

Он также пояснил, что некоторым дальнобойщикам угрожают расправой, а ему самому — уничтожением имущества. В частности, ему сообщили, что знают его машину и после въезда на Украину он в лучшем случае «будет возвращаться в одних трусах».

23 ноября на Украине подсчитали убытки из-за блокировки фур на границе с Польшей. Они оцениваются в €400 млн.

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее польские дальнобойщики на границе перекрыли поставку военных грузов Украине.

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