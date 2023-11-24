Тысячи сотрудников склада Wildberries не могут работать из-за проверки МВД

Проверка правоохранителей парализовала работу склада Wildberries в Электростали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

По данным маркетплейса, более восьми тысяч работников предприятия, не могут приступить к работе. Таким образом, сотни тысяч товаров не отправляют клиентам.

«Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — сообщили представители компании.

На данный момент проверка продолжается. Руководство Wildberries находится на постоянной связи с сотрудниками МВД.

Полиция появилась на складе в Электростали утром. Правоохранители проверяют документы сотрудников и выявляют нелегальных мигрантов или уклонистов. Уже задержаны 16 иностранцев, из страны выдворят троих.

Ранее на складе Wildberries в Подмосковье сотни товаров залило водой.