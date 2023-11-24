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МВД готовит документы для объявления экс-депутата Романа Гольдмана в международный розыск

МВД возбудило дело о мошенничестве против экс-депутата Романа Гольдмана

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Роман Гольдман/VK

Управление Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона и предпринимателя Романа Гольдмана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, в ГУ МВД по Красноярскому краю обратились более 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. Предварительная сумма ущерба составила «более 1 млрд рублей».

Отмечается, что следователи ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих экс-депутату и его компаниям. Кроме того, готовятся документы для объявления Гольдмана в международный розыск.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Гольдман пойдет под суд за небрежное хранение оружия.

Роман Гольдман был переизбран депутатом Законодательного собрания Красноярского края IV созыва в сентябре 2021 года. 23 ноября 2023 года он был лишен мандата депутата. Бывший чиновник покинул Россию и сейчас находится за границей.

Ранее в Дагестане задержали генерал-майора по делу о хищении.

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