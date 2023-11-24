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В Испании арестовали граждан Украины за эксплуатирование соотечественников

В Испании арестовали супругов с Украины за эксплуатирование соотечественниц

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Depositphotos

Гражданская гвардия Испании арестовала двух граждан Украины за трудовое эксплуатирование соотечественников. Об этом сообщается на сайте испанского МВД.

Мужчину и женщину, являющихся супругами, задержали в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия. Они обвиняются в том, что через социальные сети предлагали украинским женщинам работу няней с приличными условиями, в действительности же их эксплуатировали в качестве домашней прислуги.

Расследование началось после жалобы одной из женщин. Как выяснилось, все эти украинки работали без трудового договора, их подвергали психологическому насилию, запрещали принимать еду во время занятости, покидать дом и даже общаться с другими работниками.

В ходе разбирательства стало известно, что это был не единичный случай, семейная пара поставила подобную практику на поток и занималась вербовкой и эксплуатацией украинцев в течение как минимум 1,5 года. Правоохранителям удалось связаться с 11 пострадавшими, которые признались, что пережили подобное отношение.

Ранее в Испании задержали гражданина Украины, скрывавшегося более 10 лет от властей США.

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