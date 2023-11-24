В Финляндии заявили, что россияне регулярно несут розы к сожженному танку Т-72

Живущие в Хельсинки граждане России регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному танку Т-72. Об этом сообщило агентство STT со ссылкой на председателя организации Your Finnish Friends ry Каспера Канносто.

«Дуло танка очищают от роз много раз в день», — рассказал он.

По словам Канносто, за один раз приходится убирать около 10-20 роз, в зависимости от того, как часто это успевает делать волонтер.

Он уточнил, что кроме цветов, россияне приносят георгиевские ленточки. А накануне четверо молодых россиян спели рядом с танком гимн РФ, но ушли, когда их попросили замолчать.

18 ноября проукраинские общественные организации при содействии властей Хельсинки устроили на площади у парламента демонстрацию привезенной из Эстонии сгоревшей боевой машины.

В начале ноября военные США на учениях применили макет советского танка Т-72. По данным военного интернет-журнала Defence Blog, американские солдаты использовали макет на шасси автомобиля Humvee, оснащенного легким каркасом с тканевыми покрытиями и надувными элементами.

Ранее в Киеве признали, что западные танки не помогут победить Россию.