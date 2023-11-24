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В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа заявили о сложной ситуации с пациентами

NBC сообщил, что только два врача остались работать в больнице «Аш-Шифа» в Газе

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Doaa Rouqa/Reuters

Только два врача остались работать в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Такие данные опубликовал телеканал NBC со ссылкой на заведующего отделением пластической хирургии лечебного учреждения.

По его словам, медперсонал покинул больницу 22 ноября.

«За исключением двух врачей, меня, моего коллеги и одной медсестры, которые находятся в больнице», — уточнил завотделением.

Он счел ситуацию в госпитале «очень, очень сложной». Два врача оказывают помощь примерно 200 пациентам, которые продолжают оставаться в больнице.

Накануне Израиль арестовал главу госпиталя «Аш-Шифа». По данным армейской пресс-службы, директор больницы был передан в Шин Бет (Служба безопасности Израиля) для допроса.

Незадолго до этого заведующий одного из отделений медучреждения Халид Абу Самра заявил, что Армия обороны Израиля задержала главу госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Ранее Красный Полумесяц сообщил об эвакуации 190 человек из больницы в Газе.

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